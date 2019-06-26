Бугульма примет участников Международного ралли-марафона «Шелковый путь»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Бугульма 27 июня примет участников Международного ралли-марафона «Шелковый путь». Спортивный праздник для жителей и гостей города начнется в 16.00 на площади у Дома техники (ул. М.Джалиля, 31).

В программе мероприятия дрифт-шоу, парад Международного ралли-марафона «Шелковый путь», выступление творческих коллективов из Бугульмы и приезжих звездных гостей и торжественная церемония чествования флага WorldSkills.

В параде примут участие порядка 80 единиц техники. Команду «КАМАЗ-мастер» представят 3 гоночных автомобиля – мастера спорта РФ Андрея Каргинова, мастера спорта международного класса Антона Шибалова, мастера спорта РФ Айрата Мардеева.

Кроме этого, для всех желающих будет работать специальная зона, где можно сфотографироваться с легендарными раллийными экипажами.

Культурная программа завершится в 19.00. Выезд колонны в направлении Челябинской области запланирован на раннее утро 28 июня.

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