Татар-информ

27 июня 2019, 07:12

Культура

В Доме дружбы народов РТ откроется персональная выставка Дании Казаковой

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Культура

В Доме дружбы народов РТ откроется персональная выставка Дании Казаковой

Фото: Михаил Захаров

Посетители окунуться в красоту венецианских улочек, почувствуют ритм испанского фламенко и многое другое.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 3 июля в Доме дружбы народов РТ откроется юбилейная выставка члена Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Дании Казаковой, сообщает пресс-служба ДДН РТ.

Картины, выполненные маслом на холсте, перенесут зрителя не только в любимые места Казани, но и в страны, где путешествовал автор. Гость экспозиции насладится пейзажами Италии, Канады, Испании, Швейцарии, Вьетнама и Таиланда.

Посетители окунуться в красоту венецианских улочек, почувствуют ритм испанского фламенко и многое другое.

Дания Казакова активно участвует в коллективных выставках Казанского отделения ПСХ СНГ – в галерее «Сакура», региональных выставках Поволжья – «Арт-галерея» на ВДНХ в Казани.

Персональная выставка проводилась в марте 2011 года в галерее «Эбиволь». В том же году стала членом Казанского отделения ПСХ СНГ, приняла участие в выставке «Взгляд художника» в музее имени Горького в 2017 году, а также в выставке под названием «Татарстан на перекрестке веков» в рамках Междунардного арт-проекта, посвящённого казанской Универсиаде, проходившей с 6 июля 2012 года в Российском центре науки и культуры Вашингтона за год до старта Универсиады.

Открытие запланировано на 16.00.

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