Бугульминские акробаты покорили батут Таганрога на всероссийском «Золотом прыжке»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Таганроге состоялись всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Золотой прыжок», на которых успешно себя проявили юные татарстанцы, пишет «Бугульминская газета».



На состязаниях отличились воспитанники бугульминской спортивной школы № 1. Так, Анна Кливизаль в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте завоевала золотые награды, а также «серебро» в прыжках на двойном минитрампе.





Арина Шарифуллина получила полный комплект медалей: золотую – в синхронных прыжках на батуте, серебряную – в индивидуальных прыжках и бронзовую – в прыжках на двойном минитрампе.



Матвей Коломин занял второе место в синхронных прыжках на батуте. Александр Дроздов дважды становился серебряным призером соревнований – в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте.



Бугульминские спортсмены тренируются под руководством Ландыш Кагеновой и Марселя Миннигалиева.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что девять бугульминских спорстменов завоевали золотые медали на турнире в Лениногорске.

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