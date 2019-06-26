Татар-информ

27 июня 2019, 06:40

Здоровье и среда

В садовых массивах Нижнекамска не хватает мусорных контейнеров

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Здоровье и среда

В садовых массивах Нижнекамска не хватает мусорных контейнеров

Фото: ntr-24.ru

Нижнекамские дачники приходят в недоумение: мусор с площадок вывозится ежедневно, а горы отходов появляются вновь спустя всего несколько часов.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Владельцы дачных участков сразу четырех садоводческих товариществ Нижнекамска – «Нефтехимик», «Шинник», «Спутник» и «Индустрия» погрязли в горах мусора. Свалки образуются на площадках полигона ТБО, передает «НТР 24».

Дачники приходят в недоумение: мусор с площадок вывозится ежедневно, а горы отходов появляются вновь спустя всего несколько часов.



Как удалось выяснить, на одной из таких «проблемных точек» причиной неиссякаемого мусора является нехватка контейнеров для ТБО, которых на площадке установлено всего четыре.

Главная же причина кроется в самих людях. Садоводы-любители сваливают на территорию крупногабаритный мусор, для которого предусмотрены другие площадки.

Сейчас действия регионального оператора максимально сосредоточены на вывозе мусора с территории всех садовых массивов Нижнекамска. «Гринта» пересмотретла график работы и мусор теперь вывозятся в ежедневном режиме.

Ответственность за свалки также лежит и на самих дачниках. Пресс-секретарь ООО «Гринта» Денар Сулейманов обратился к нижнекамцам с просьбой не складировать крупногабаритный мусор на территории не предназначенных для этого площадок.

«Мы просим быть нижнекамцев более ответственными в этом вопросе и не выбрасывать старую мебель, оконные рамы, двери, а также обрезанные ветви деревьев, вне положенных для этого местах, – призвал специалист.

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