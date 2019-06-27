В Набережных Челнах при участии врачей из шести районов откроется «Школа гемофилии»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 27 июня в городской поликлинике № 6 состоится семинар «Школа гемофилии» при участии главного внештатного гематолога Татарстана Михаила Кунста и члена российского общества онкогематологов Илсии Осиповой, а также представителей Всероссийского общества гемофилии, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



До настоящего времени «Школа гемофилии» проводилась только в крупных городах, и пациенты были лишены возможности получать консультации специалистов из-за дальности расстояний. Проведение семинара в городе, где есть доступность расстояния доезда с близлежащих районов, позволяет участвовать в «Школе гемофилии» большому количеству пациентов.



В дальнейшем такие школы планируется проводить регулярно.



Семинар состоится с участием врачей из Альметьевска, Елабуги, Менделеевска, Мензелинска, Нижнекамска и Мамадыша. Планируется, что всего в работе примут участие 60 – 70 пациентов и врачей.



Специалисты в доступной форме расскажут пациентам о заболевании, образе жизни и ответят на вопросы по организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения.



Главный внештатный гематолог Татарстана Михаил Кунст осветит вопросы оказания медицинской помощи пациентам с гемофилией в Татарстане. Главный внештатный детский гематолог Илсия Осипова расскажет, как помочь детям, страдающим заболеваниями гемофилии.



О препаратах для лечения пациентов с наследственными коагулопатиями познакомит член центрального правления Всероссийского общества гемофилии в Приволжском Федеральном округе Татьяна Глухова.

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