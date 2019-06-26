В Тетюшах отпразднуют республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). 29 июня в селе Кильдюшево Тетюшского района состоится традиционный VI Республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь», пишет газета «Авангард».

В 8.00 состоится встреча участников и гостей фестиваля. В 10.00 начнется торжественное открытие праздника, зрителям будет представлена концертная программа, песенные посиделки, мордовские обрядовые игры.

Для гостей фестиваля будут работать яркие фотозоны и выставка изделий народных промыслов, на которой можно будет купить понравившийся товар. Также участники праздника смогут побывать на мастер-классах, игровых площадках для детей, спортивных состязаниях.

На рыбацком стане каждый сможет порыбачить, узнать секреты приготовления рыбных блюд и продегустировать их. Праздник завершится театрализованным прологом «Эжнек манить лучензон ала шачема кудцень эса» («Согрейся под лучами солнца у очага родного дома»).

Для удобства тетюшан и гостей района будут курсировать автобусы до места проведения культурного мероприятия, проезд – бесплатный.

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