Нацмузей РТ представит медицинские инструменты, книги и рукописи Александра Вишневского

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В рамках проекта «Сто имен к столетию ТАССР» сегодня, 27 июня, в Национальном музее Татарстана откроется выставка под названием «Александр Васильевич Вишневский: легендарный хирург и ученый». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Александр Васильевич Вишневский (1874–1948) – крупнейший клиницист, выдающийся хирург, создатель новаторской научной школы. Он создал новые эффективные методы лечения различных хирургических заболеваний. «Триада Вишневского» – методы местной анестезии, новокаиновых блокад, масляно-бальзамических повязок – стала важнейшей вехой развития советской хирургии, особенно в военный период.

Разработанные ученым новые лечебные методы применялись на фронтах Великой Отечественной войны, предохраняя огнестрельные раны от инфекции и устраняя их тяжелые осложнения.

В фондах Национального музея РТ хранится уникальная коллекция ученого, переданная в дар в 1957 году его сыном Александром Александровичем Вишневским. Гости экспозиции увидят медицинские инструменты и фотографии, книги и рукописи знаменитого врача.

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