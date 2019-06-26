В Высокогорском районе жителям ограничили доступ к реке Казанке

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На участке водного объекта реки Казанки в границах Казани и Высокогорского района инспекторы выявили факты ограничения свободного доступа граждан к береговой полосе, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.



По всем фактам в отношении нарушителей будут приняты меры. Незаконные строения и сооружения обяжут демонтировать.





Ведомство отмечает, что множество нарушений по экологическим требованиям выявлено в водоохранной зоне и акватории реки Казани. Совместный рейд провели инспекторы министерства и Татарский природоохранный межрайонный прокурор.



Так, на территории, прилегающей к СНТ «Виктория-Заречье», специалисты обнаружили незаконное размещение и захоронение строительных отходов. За нарушение требований Водного и Земельного кодексов РФ виновные понесут административную ответственность. Ущерб, причиненный почвам, также обяжут возместить.





Также по итогам обследования возбуждено административное расследование по факту сброса стоков в реку Казанку. Слив осуществлялся с частной территории в населенном пункте Кульсеитово. Нарушителям грозят штрафные санкции за нарушение правил охраны водных объектов и самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.

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