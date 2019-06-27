Из Казани открылись ежедневные автобусные рейсы в Тетюши

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). С автовокзала «Казань-2» открылись регулярные ежедневные рейсы по маршруту № 575 в Тетюши, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Время в пути из Казани в Тетюши составляет 2 часа 15 минут, стоимость проезда – 300 рублей. Студенты и пенсионеры могут воспользоваться льготным проездом, а для детей до трех лет проезд бесплатный.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ рекомендует пассажирам для собственной безопасности пользоваться услугами официальных перевозчиков», – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Автовокзал «Казань-2» расположен на улице Воровского, неподалеку от станции метро «Северный вокзал».

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