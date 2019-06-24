В РТ к 2021 году широкополосным доступом в Интернет обеспечат около 3 тыс. объектов социальной сферы

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Татарстане рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019 - 2021 годах планируется обеспечение широкополосным доступом в Интернет около 3 тыс. социально-значимых объектов. Среди них – ФАПы, школы, пожарные части.

На достижение целей национальной программы в общей сложности направлены 6 федеральных проектов: нормативное регулирование, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государственное управление.

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» население сможет освоить цифровую грамотность и компетенции цифровой экономики, а талантливые школьники, студенты и преподаватели по математике и информатике получат поддержку государства.

Гибкая система правового регулирования для цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и управления будет создана благодаря федеральному проекту «Нормативное регулирование».

Федеральный проект «Цифровые технологии» предполагает создание комплексной системы поддержки исследований, проектов по разработке, внедрению цифровых технологий и платформенных решений. В рамках проекта татарстанские предприятия смогут получить меры государственной поддержки на развитие цифровых технологий. Среди них – большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра и другие.

В рамках проекта «Информационная безопасность» будет создана безопасная и устойчивая информационная инфраструктура для граждан, представителей бизнеса и государства в цифровом пространстве.

К 2024 году благодаря реализации проекта «Цифровое государственное управление» произойдет окончательный переход на электронное взаимодействие населения с государством.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.