В рамках фестиваля «Рудник» пройдут школы документального кино и документальной анимации

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В рамках III Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник» на острове-граде Свияжск состоятся школы документального кино и документальной анимации. Об этом сообщают организаторы кинофорума.

Вести Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова будет режиссер-документалист Ольга Привольнова. Здесь начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы. Школу же документальной анимации проведут программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер и сценарист Александр Родионов.

Результаты работы обеих мастерских будут представлены зрителям в последний день фестиваля. Кроме того, в рамках образовательный программы состоятся лекции, дискуссии и мастер-классы членов жюри – известных кинематографистов Натальи Мещаниновой, Виктора Зацепина и Мацея Дрыгаса.

Само участие в школах будет бесплатным, стать же участником мастерской можно после прохождения предварительного отбора. Заявки принимаются до 1 июля, для этого необходимо заполнить анкеты, размещенные, соответственно, по адресам: https://bit.ly/2EpKOY6 и https://bit.ly/2M1SfuC.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что третий по счету фестиваль дебютного документального кино «Рудник» в Свияжске организуют фонд «Живой город», центр современной культуры «Смена» и музей-заповедник «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Татарстана.

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