В Казани реставраторы намерены переименовать архитектурный памятник федерального значения

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). По завершении реставрации в Казани памятника архитектуры федерального значения, внесённого в госреестр как дом Чекмарева-Каменева на Карла Маркса, 15, специалисты-исследователи намерены инициировать процедуру переименования объекта. Об этом рассказала соавтор проекта реставрации исторического здания Альбина Хайруллина во время пресс-тура.

«Название „Дом Чекмарева-Каменева“ — это техническая ошибка. Ни тот, ни другой здесь никогда не жили. Это доказал в своей статье „Загадки Каменевских домов“ известный архитектор Сергей Саначин. Мы своими исследованиями подтвердили это. На старых картах ещё дорегулярного периода (когда город застраивался без какой-либо структуры планировки — прим. Т-и) на этом месте уже отмечено небольшое кирпичное здание. В XVIII веке это был жилой дом Надежды Великопольской (генеральши), а затем больница первой казанской гимназии, которой она продала это здание. После революции оно было национализировано, и здесь размещались различные учреждения от детского сада до школы (коррекционной — прим. Т-и)», — пояснила архитектор-реставратор.

В конце 90-х годов прошлого века пользователем здания стала широко известная в то время в Казани протестантская организация (секта) «Краеугольный камень». В 2002 году состояние здания, тогда уже внесённого в список объектов культурного наследия, было аварийным, фасады буквально растрескивались. В 2012 году по проекту «500 дней» мэрия Казани передала здание компании ASG, которая в экстренном порядке должна была привести фасады дома и облик ещё 25 исторических построек в центре города в эстетически приемлемый вид к Универсиаде-2013.

Исторические изыскания позволили установить, что наиболее древняя часть дома (1775 года), выходит фасадом в три центральных окна на улицу Карла Маркса. Значительно разросшаяся с тех лет форма, в которой здание предстаёт перед современниками, — результат нескольких надстроек XIX века. Фасады отреставрированы по более раннему облику XVIII столетия, когда перестройкой дома занимался внедрявший в Казани регулярный план развития города архитектор Василий Кафтырев. Тогда и появились здесь в качестве внешнего декора элементы барокко, изящно обрамившие окна. В 2012 году в руки инвестора дом попал не только в сильно обветшалом состоянии, но и выдержанным уже в строгом стиле классицизма — без затейливых декоративных деталей на фасадах.

«В 1815 году в Казани случился большой пожар. Это здание тоже однозначно горело. К тому времени барокко перестало быть главенствующим стилем в архитектуре, становится популярен классицизм, поэтому при ремонте в гимназии решили сбить наличники из кирпича. Таким образом, после 1815 года, а не после революции, как можно было бы подумать, здание уже выглядело точно так же, как мы его привыкли видеть до 2012 года», — подчеркнула Альбина Хайруллина.

Самое ценное в этом доме, за что он и отнесён к памятникам архитектуры федерального значения, — облик и планировка XVIII века. По фасадам более старинную часть здания можно определить по красно-кирпичному цвету, позднейшие пристрои архитекторы выделили охрой. Первоначальный дом в три окна лишился, как предполагают реставраторы, ещё будучи больницей при гимназии, исторических сводов. Их пришлось восстанавливать, но уже современными методами, из железобетона. Декор фасадов Кафтырева, который представлял из себя объемные элементы из выступающих из стен кирпичей, пришлось воссоздавать на скорую руку перед Универсиадой из штукатурки и гипса. Спустя 6 лет здесь снова необходим ремонт. Две тамбурные деревянные двери с ручками прекрасно сохранились, но сильно замазаны красками.

«Толщина стен, размер окон, отделка помещения, метлахская плитка на входе, парадная лестница, выполненная не из кусков цельного мрамора, как это было принято в более ранний период, а из крошки, потолочные тяги — все говорит о том, что это дом XIX века. Сохранились также две исторические деревянные тамбурные двери с оригинальными ручками на первом этаже и четырёхчастная (из четырёх частей — прим. Т-и) дверь на втором этаже. Они сейчас реставрируются в мастерских ASG, затем снова будут установлены здесь. Также же здесь типовые для того времени, но красивые и редкие по нашим дням перила», — обратила внимание Хайруллина.

Реставрация и черновая отделка здания находится на финальной стадии. По требованиям к памятникам архитектуры здесь установлены по аналогии с историческими новые деревянные окна. О том, что некогда это было медицинское учреждение, напоминает планировка помещений коридорного больничного типа с перегородками для палат. Проект 2012 года предполагал после обновления обустройство в здании административных и офисных помещений. Однако с течением лет инвестор отказался от практики чистовой отделки помещений, её выполняют только после передачи в аренду конкретной компании.

«В проекте реставрации мы уже прописали рекомендацию изменить название этого памятника архитектуры на «Дом Великопольской — первой гимназии. После завершения реставрации можно будет с этим предложением обратиться в Комитет (РТ по охране объектов культурного наследия)», — заключила Альбина Хайруллина.

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