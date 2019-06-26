(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Завтра, 27 июня, эстафета флага WorldSkills побывает в Бугульме и Азнакаеве. Об этом информируют организаторы мероприятия.

При этом в Бугульме мероприятие пройдет в 18 часов на площади перед Домом техники (ул. Мусы Джалиля, д. 31), а в Азнакаеве – в 19 часов на площади перед торговым центром «Шифа» (ул. Нефтяников, д. 33).

Соответственно, в чествовании знамени помимо представителей молодежи обоих городов и сотрудников оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 примут участие руководители Бугульминского и Азнакаевского районов – Линар Закиров и Айдар Шамсутдинов.

На флаг WorldSkills будут нанесены нашивки с гербами муниципалитетов. Развлекать гостей обоих мероприятий будут ростовые куклы – талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Алтын и Алмаз. Все желающие смогут сфотографироваться с ними на память.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эстафета флага WorldSkills побывала в Лениногорском районе. Флаг должен посетить все муниципалитеты Татарстана до открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани.

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