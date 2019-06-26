Татар-информ

26 июня 2019, 23:36

Экономика и финансы

Активистов со всей республики научили в Нижнекамске «выбивать» средства в помощь бюджету

Рекомендуем

Экономика и финансы

Активистов со всей республики научили в Нижнекамске «выбивать» средства в помощь бюджету

Фото: e-nkama.ru

Событие посетили гости из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других городов – всего 74 участника.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске завершился первый в истории города специализированный форум для социально-ориентированных некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Событие посетили гости из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других городов – всего 74 участника. В роли спикеров и экспертов выступили специалисты из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, Казанского федерального университета, консалтинговой компании «Зилант» и проекта «Капитан грантов».

Цель организаторов форума — донести, что некоммерческие организации могут стать катализатором серьезных позитивных изменений в городской среде. Активисты привлекают средства на свои проекты, и это могут быть немалые деньги, которые становятся подспорьем бюджету. Средства направляются именно на социальную сферу.



Спикеры объяснили, как развить креативные идеи и где найти деньги на это. Автор проекта «Капитан грантов» Егор Рафиков в процессе своего мотивационного выступления поделился собственными лайфхаками – получение грантов стало для татарстанца профессией. По словам спикера, важнее всего – провести первый сезон в сжатом формате, с минимальными усилиями и бесплатно. Проверить в первые месяца, «заходит» ли проект, нужен и интересен ли.

Если в проекте много участников, виден качественный результат, прирост аудитории, положительная обратная связь, тогда, по словам Рафикова, нужно смело идти к грантодателям и коммерческим партнерам, к тем, «кто рублем сможет поддержать, если деятельность проекта совпадает с социальной миссией организации».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Доходы Сетевой компании в 2018 году выросли почти на 8%
Новости дня
00:42
В Арском районе РТ открылся межрегиональный лагерь с речевой практикой по татарскому языку

Лагерь объединил детей разных районов Татарстана, а также Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Оренбургской и Кировской областей.

00:24
Бугульминские акробаты покорили батут Таганрога на всероссийском «Золотом прыжке»

На состязаниях отличились воспитанники бугульминской спортивной школы № 1.

00:12
Из Казани открылись ежедневные автобусные рейсы в Тетюши

Время в пути по маршруту Казань - Тетюши составляет чуть более двух часов.

26.06 23:46
В четырех моногородах Татарстана уменьшилось число зарегистрированных безработных

На 26 июня в Татарстане на учете в органах службы занятости насчитывается 11 520 граждан.

26.06 23:36
Активистов со всей республики научили в Нижнекамске «выбивать» средства в помощь бюджету

Событие посетили гости из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других городов – всего 74 участника.

26.06 23:30
Буинские школьники в рамках экоурока изобрели необычные гаджеты из компьютерных дисков

Школьники своими руками делали поделки из пластиковых бутылок, часы из компьютерных дисков, корзины из газет, фоторамки из пуговиц.

26.06 23:20
В рамках фестиваля «Рудник» пройдут школы документального кино и документальной анимации

Стать участником мастерской можно после прохождения предварительного отбора, заявки принимаются до 1 июля.

26.06 23:04
Ожоговое отделение в Нижнекамске будет соответствовать самым высоким требованиям

Палаты оснастят специализированными кроватями стоимостью 5 млн рублей каждая, а также системой подачи стерильного воздуха.

26.06 22:58
В Качаловском театре представят постановку Пекинского народного театра о великом поэте Ли Бо

В основе спектакля лежит поэтичное и утонченное историческое повествование о периоде междоусобных войн и борьбе с внешними врагами империи Тан.

26.06 22:48
Вилле Хаапасало помог волонтерам «Том Сойер Феста» в восстановлении дома

Гость помог с покраской деревянного наличника, а также пообщался с участниками фестиваля.

26.06 22:36
За два месяца к акции «Чистые леса Татарстана» присоединились почти 10 тыс. человек

В этом году акция пройдет еще и в осенний период – с 16 сентября по 16 ноября.

26.06 22:16
Ученые: Чем больше дети занимаются музыкой, тем лучше они учатся
26.06 22:10
В Татарстане будут капитально отремонтированы 112 детсадов на общую сумму более 2 млрд рублей

Программа капремонта объектов образования действует в республике с 2012 года.

26.06 22:00
Выпускница Казанской консерватории вышла в финал XVI Международного конкурса имени Чайковского

В финале вокалистка Айгуль Хисматуллина исполнит арии из опер Римского-Корсакова и Штрауса.

26.06 21:48
В Татарстане закупят 2,5 тыс. компьютеров для создания единого цифрового контура в медучреждениях

Закупка системных блоков и мониторов обойдется в 138 млн рублей.

26.06 21:24
Эстафета флага WorldSkills побывает в Бугульме и Азнакаеве

До начала мирового чемпионата профмастерства знамя должно побывать во всех муниципалитетах Татарстана.

26.06 21:18
В Казани реставраторы намерены переименовать архитектурный памятник федерального значения

Числящийся в реестре объектов культурного наследия дом Чекмарева-Каменева на Карла Маркса, 15 никогда не имел отношения к людям с такими фамилиями.

26.06 21:12
Историк: Иван Грозный может в определенном смысле считаться наследником Казанского ханства

В Казани проходит VI международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды».

26.06 20:56
Татарстанцы приглашаются к участию в конкурсе на лучшее освещение работы судебных приставов

Победители получат почетную грамоту ФССП России и памятный подарок, обладателю Гран-при конкурса вручат медаль «За заслуги» и памятный подарок.

26.06 20:44
В клинике КФУ открылся Кабинет памяти

Прием будет проводиться на двух языках – русском и татарском.

26.06 20:36
Голуби в небе и школьный вальс: в Казани 11-классники впервые отметили общегородской выпускной

На праздник перед стадионом «Казань Арена» собрались почти 6 тыс. закончивших школу учащихся города.

26.06 20:30
В Казани на День молодежи впервые вручат премию молодежной политики «На одной волне»

Премия #НаОднойВолне будет вручаться по десяти номинациям, в том числе в таких категориях, как «Событие года», «Проект года», «Личность года».

26.06 20:18
В Татарстане планируют к 2020 году перевести два сочинения по истории Золотой Орды

Институт истории имени Марджани АН РТ выпустит переводы произведений «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» и «Семь планет».

26.06 20:10
Прохладная и влажная погода сохранится в Татарстане

В ночные часы температура воздуха упадет до 7 градусов выше нуля.

26.06 20:04
Нумизмат: Русские княжества позаимствовали денежную систему у Золотой Орды

На международном научном форуме прошел круглый стол, посвященный 750-летию Улуса Джучи.

События