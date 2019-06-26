Активистов со всей республики научили в Нижнекамске «выбивать» средства в помощь бюджету

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске завершился первый в истории города специализированный форум для социально-ориентированных некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Событие посетили гости из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других городов – всего 74 участника. В роли спикеров и экспертов выступили специалисты из Минэкономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ, Казанского федерального университета, консалтинговой компании «Зилант» и проекта «Капитан грантов».



Цель организаторов форума — донести, что некоммерческие организации могут стать катализатором серьезных позитивных изменений в городской среде. Активисты привлекают средства на свои проекты, и это могут быть немалые деньги, которые становятся подспорьем бюджету. Средства направляются именно на социальную сферу.





Спикеры объяснили, как развить креативные идеи и где найти деньги на это. Автор проекта «Капитан грантов» Егор Рафиков в процессе своего мотивационного выступления поделился собственными лайфхаками – получение грантов стало для татарстанца профессией. По словам спикера, важнее всего – провести первый сезон в сжатом формате, с минимальными усилиями и бесплатно. Проверить в первые месяца, «заходит» ли проект, нужен и интересен ли.



Если в проекте много участников, виден качественный результат, прирост аудитории, положительная обратная связь, тогда, по словам Рафикова, нужно смело идти к грантодателям и коммерческим партнерам, к тем, «кто рублем сможет поддержать, если деятельность проекта совпадает с социальной миссией организации».

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