В Качаловском театре представят постановку Пекинского народного театра о великом поэте Ли Бо

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Казанском драматическом театре имени В. И. Качалова завершается международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия». 27, 28 и 29 июня финальным аккордом театрального форума станет спектакль Пекинского народного художественного театра «Ли Бай», сообщает пресс-служба театра.

В основе постановки лежит поэтичное и утонченное историческое повествование о периоде междоусобных войн, беспорядков, мятежей и борьбе с внешними врагами империи Тан.

Главный герой является реальной исторической личностью, выдающимся представителем «золотого века китайской поэзии», политическим и общественным деятелем Ли Бо (Ли Бай в современном произношении – прим. Т-и).

Штатный советник брата императора Сюань-цзуна – Ли Линя, принца Юн-вана, после поражения войск последнего Ли Бо был заключен под стражу и приговорен к смертной казни, замененной на изгнание. Но невзгоды не сломили его воли и не поколебали любви к Родине. После помилования 60-летний поэт присоединился к идущей на войну китайской армии.

Приезд одного из ведущих китайских театров стал продолжением его сотрудничества с театром имени Качалова. В прошлом году качаловцы стали участниками Международного театрального фестиваля, который ежегодно проводит Пекинский художественный театр.

Ответный визит в Казань – одно из важнейших событий сезона для Пекинского театра. Подготовка к гастролям шла на протяжении всего года. В Казань прибыла делегация из 58 человек, почетный гостем на открытии гастролей станет Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь.

Спектакли будут начинаться в 18 часов. Они сопровождаются субтитрами на русском языке.

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