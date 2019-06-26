Казанский Кремль: Перебои с водой в Бавлинском районе устранят в течение ближайших дней

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Власти Бавлинского района Татарстана заменят насосы на скважинах, снабжающих питьевой водой жилые дома и социальные объекты райцентра. Одновременно будут приняты меры для увеличения мощностей местного «Водоканала». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Для улучшения водоснабжения власти района пригласили сервисную компанию, было установлено два новых насоса, в течение ближайших дней установят еще три», – сказала Галимова.

Она отметила, что затруднения с водоснабжением сейчас испытывают 10–13% населения города, в основном это жители верхних этажей многоквартирных жилых домов. «Все социальные объекты в районе работают в штатном режиме, затруднений с водой [они] не испытывают», – подчеркнула собеседница агентства.

По словам Лилии Галимовой, сложности с водоснабжением в районе возникли из-за того, что мощности водозабора были рассчитаны на снабжение 2 или 3 тыс. человек, в то время как сейчас коммунальные сети питают дома с населением до 8 тыс. человек.

«Местный “Водоканал“ перешел в собственность муниципалитета только в январе 2019 года, до этого он находился в частных руках. Сейчас власти района рассматривают варианты по увеличению мощностей коммунального предприятия», – пояснила официальный представитель Казанского Кремля.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», перебои с подачей воды начались в городе Бавлы 20 июня, когда из-за низкого дебита в скважинах стали выходить из строя насосы. Власти муниципалитета приняли комплекс мер для исправления ситуации, а глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин извинился перед жителями за временные неудобства.

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