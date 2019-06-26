Экс-главу миграционного отдела МВД Бугульминского района оштрафовали на 3,5 млн рублей за взятки

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Бывшего начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Бугульминскому району осудили за взятки при получении разрешения на временное проживание иностранцев, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Следователи выяснили, что в 2017 году в Бугульме к начальнику эмиграционного отдела обратился мужчина с просьбой посодействовать его племяннику в получении разрешения на временное проживание в РФ. За 30 тысяч рублей тот согласился дать ему направление на медосвидетельствование, которое необходимо для выдачи разрешения», – рассказал Шептицкий.

После этого он поручил подчиненному принять заявление и направить его в Управление по вопросам миграции МВД по РТ, где в итоге гражданину Узбекистана выдали разрешение.

Аналогичным образом злоумышленник посодействовал в получении разрешений еще шестерым гражданам республик Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, получив в итоге порядке 260 тысяч рублей.

За получение взятки должностным лицом в значительном размере суд приговорил 51-летнего обвиняемого к штрафу в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет.

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