Доходы Сетевой компании в 2018 году выросли почти на 8%

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В 2018 году общие доходы ОАО «Сетевая компания» увеличились на 7,9% по сравнению с 2017 годом и составили 30,1 млрд рублей. Об этом шла речь сегодня на годовом общем собрании акционеров, сообщает пресс-служба компании.

При этом чистые активы за год выросли на 3,8%, что стало прямым следствием исполнения инвестиционной программы. В частности, в ее рамках была выполнена реконструкция подстанций ПС 220кВ «Зеленодольская» и ПС 110 кВ «Портовая», воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Чинчурино – Ямбухтино.

По итогам прошлого года объем оказанных Сетевой компанией конечным потребителям Татарстана услуг по схеме «котел–сети» составил 25,3 млрд кВт⋅ч, причем полезный отпуск по сравнению с позапрошлым годом вырос на 3,2%. За 2018-й исполнено 18 тыс. 785 договоров на технологическое присоединение, объем присоединенной электрической мощности составил 649 МВт. По сравнению с предшествующим годом средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии потребителям (SAIDI) снизилась на 27%, а средняя частота прекращений передачи электрической энергии потребителям (SAIFI) – на 39%.

Приоритетными задачами на 2019 год были названы обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, проведение работ по повышению надежности электроснабжения и перевод основного оборудования и распределительных сетей на новые современные технологии.

Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, избрало совет директоров и ревизионная комиссия, а также утвердило аудитора. В свою очередь совет директоров переизбрал своим председателем Премьер-министра РТ Алексея Песошина, а его заместителем – генерального директора компании Ильшата Фардиева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии первой в республике цифровой подстанции – ПС 110 кВ «Портовая».

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