(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Прокурор РТ Илдус Нафиков помог бизнесмену продлить лицензию на утилизацию бытовой техники, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«На личный прием к прокурору Татарстана обратился замдиректора "ДрагХимИндустрии", занимающейся утилизацией бытовой техники. Он рассказал, что из-за смены адреса у предприятия возникли трудности с продлением лицензии на обработку, обезвреживание и размещение отходов, что поставило под вопрос деятельность предприятия в принципе», – рассказал Галиев.

Глава надзорного ведомства поручил принять от заявителя обращение и провести по нему тщательную проверку.

В процессе специалисты выяснили, что еще в 2017 году произошло изменение адреса помещения, в котором находится фирма. С дома № 100 на Восстания в Технополисе оно стало числиться в доме № 7б на Васильченко в Казани.

При взаимодействии с Росприроднадзором по РТ прокуратура помогла бизнесмену собрать нужные документы, чтобы переоформить лицензию.

В итоге предприятию оперативно переоформили и выдали лицензию, благодаря чему «ДрагХимИндустрия» смогло продолжить свою деятельность.

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