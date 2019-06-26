Фаттахов: В каждом районе Татарстана должен быть свой молодежный центр

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В каждом муниципалитете Татарстана должен иметься свой молодежный центр. Такое мнение на встрече с журналистами высказал глава Министерства по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Наш принципиальный приоритет на следующий год – я считаю, что в каждом районе республики должен быть молодежный центр как элемент инфраструктуры», – сказал министр.

При этом он отметил, что руководители муниципальных образований не всегда понимают, зачем нужны молодежные центры. Фаттахов уверен, что эти организации необходимы ничуть не меньше школ.

«Я благодарен тем главам, которые нас услышали, они сейчас подбирают новые помещения, а мы включаем их в программу капитального ремонта», – добавил министр по делам молодежи РТ.

В 20 районах Татарстана уже есть молодежные центры, а всего в республике насчитывается 43 района. Таким образом, Дамир Фаттахов намерен как минимум удвоить число молодежных центров.

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