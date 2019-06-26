Девять медицинских династий поздравили в Казани

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Девять медицинских династий сегодня чествовали в Казани. Благодарственные письма мэра столицы Татарстана и памятные подарки семьи врачей получили за преемственность и поддержание престижа медицинской профессии.

«Символично, что вы сегодня здесь с детьми, внукам, возможно, правнуками. Это как раз надежда на новые кирпичики семейных династий врачей. Хочу от всей души вас поздравить. Спасибо, что вы есть», – отметил первый заместитель главы исполкома Казани Рустем Гафаров.

Свои награды сегодня получили семьи Мазитовых, Поспеловых, Ситдыковых, Фаткуллиных, Урманчеевых, Подрядновых, Абдулхаковых – Давлетшиных – Мингалеевых, Васильевых – Сабитовых – Мухаметовых, Гараевых. Общий рабочий стаж некоторых семьей составляет 500 лет.

«Когда мы собирали данные о поколениях медиков в Казани, то были удивлены. Нам удалось собрать 120 династий! И мы решили, что каждый год будем чествовать по девять-десять медицинских династий», – отметила ранее заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина.

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