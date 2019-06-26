Татар-информ

26 июня 2019, 18:50

ОбществоСпорт

Татарстанцы в этом году стали лучшими снайперами среди команд ПФО

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ОбществоСпорт

Татарстанцы в этом году стали лучшими снайперами среди команд ПФО

В Пензе состоялась церемония закрытия первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Команда из Татарстана заняла первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в рамках первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2». Сегодня в Пензе прошла церемония закрытия смены, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Кроме того, татарстанцы завоевали второе место в дисциплине «Спортивное ориентирование» и третье – в дисциплине «Военизированная эстафета».

В состав татарстанской команды входили 20 воспитанников Нижнекамского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, которые продемонстрировали настоящую армейскую закалку и принесли первую в своей жизни присягу на верность Родине.

Всего участниками первой смены лагеря «Гвардеец-2», которая длилась 18 дней, прошли спортивную и военную подготовку 180 учащихся 8-х и 9-х классов из республик Башкортостан и Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники татарстанского и башкортостанского кадетских корпусов.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с завершением смены ребят поздравил его заместитель Игорь Паньшин: «Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей», – подчеркнул он.

Ключевым моментом дня закрытия стало награждение победителей и призеров спортивных соревнований, а также общекомандного зачета. По итогам первой смены лагеря «Гвардеец-2» победу одержали представители Самарской области, вторыми стали ребята из Саратовской области, тогда как третье место заняла сборная Ульяновской области.

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