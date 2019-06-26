Горкинско-Ометьевский лес станет центральной площадкой культурной программы WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Центральной площадкой культурной программы мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 станет Горкинско-Ометьевский лес. Об этом рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в интервью ТАСС.

По словам заместителя Премьер-министра РТ, именно в парках города будут развернуты площадки культурной программы чемпионата. «На всех площадках будут проходить концертные, развлекательные, интерактивные программы, все желающие смогут принять участие в мастер-классах, поучаствовать в так называемых профессиональных пробах», – пояснила она.

Еще одна площадка разместится на обновленной набережной озера Кабан, где пройдут выступления современных татарстанских творческих коллективов и кинопоказы.

Для участников и экспертов мирового чемпионата рабочих профессий создадут зону отдыха и общения в Деревне WorldSkills, организуют экскурсии по историческим местам и достопримечательностям Казани и Татарстана. Кроме того, для них подготовят культурно-развлекательную программу с элементами Сабантуя, включая и традиционные скачки на Казанском ипподроме, добавила Фазлеева.

В парке имени Горького предполагается разместить профориентационную площадку для малышей и школьников «Билет в будущее», а на перекрестке улиц Баумана и Мусы Джалиля – провести концерты с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов, а также мастер-классы, уточнила вице-премьер РТ.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, они будут состязаться в 56 компетенциях.

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