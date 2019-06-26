Выпускница Казанской консерватории вышла в финал XVI Международного конкурса имени Чайковского

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Выпускница Нижнекамского музыкального училища и Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Айгуль Хисматуллина прошла в финальный тур XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в номинации «Сольное пение». Об этом сообщается на официальном сайте музыкальных соревнований.

Девушка поборется за звание лучшей вокалистки в числе девяти исполнителей, представляющих различные страны. Она откроет финальный тур конкурсной программы, который состоится на малой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 27 июня.

Вместе с симфоническим оркестром Хисматуллина исполнит арию Шемаханской царицы «Ответь мне, зоркое светило» из оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова, а также арию Цербинетты из оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса. Помимо Айгуль Хисматуллиной в финале выступят еще четыре представителя России.

Айгуль Хисматуллина окончила аспирантуру Казанской консерватории под руководством Альбины Шагимуратовой. С 2016 года – участница оперной труппы Приморской сцены, а с 2018-го – Санкт-Петербургской сцены Мариинского театра. В 2017 году девушка вошла в число стипендиатов международного образовательного проекта Atkins Young Artist Program.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского – крупнейшее событие в мире классической музыки. Музыкальные соревнования проводятся каждые четыре года, начиная с 1958-го.

«За свою историю конкурс открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства современности. В России конкурс имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры», – отмечается на сайте мероприятия.

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