Татар-информ

26 июня 2019, 21:12

Общество

Историк: Иван Грозный может в определенном смысле считаться наследником Казанского ханства

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Общество

Историк: Иван Грозный может в определенном смысле считаться наследником Казанского ханства

Фото: Владимир Васильев

В Казани проходит VI международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Первый русский царь Иван IV Грозный может считаться наследником Казанского ханства. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной проходящему в Казани VI международному Золотоордынскому форуму «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды», заявил руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов.

«В завоеванном Казанском ханстве многие административные порядки, в частности, порядок налогообложения, оставались теми же, что при ханах. В этом смысле Иван Грозный может считаться наследником не Золотой Орды, а конкретно Казанского ханства», – отметил ученый.

Наследником же в определенном смысле именно Золотой Орды Иван Грозный стал уже после завоевания Астраханского ханства. Потому что именно на территории Астраханского юрта находилось «Царево место» – руины столицы Золотой Орды Сарая. Обладание ими считалось сакральный знаком истинного царства, уточнил Трепавлов.

«Считалось, что после завоевания Астрахани Иван Грозный имеет полное право на царский титул. До взятия Астрахани его коронацию в Успенском соборе в Москве никто не признавал, кроме жителей Московского государства», – добавил он.

Таким образом, византийское и золотоордынское наследие органично уживались в российской цивилизации, резюмировал историк.

Стартовавший сегодня VI международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды» продолжит свою работу до 28 июня.

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