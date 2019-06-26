Татар-информ

26 июня 2019, 17:59

Общество

В Казани состоялся легкоатлетический пробег в рамках акции «Россия – территория без наркотиков»

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Общество

В Казани состоялся легкоатлетический пробег в рамках акции «Россия – территория без наркотиков»

Фото: МВД по РТ

В пробеге, организованном напротив Дворца земледельцев, приняли участие более 500 молодых людей.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Казани у Дворца земледельцев состоялся легкоатлетический пробег в рамках акции «Россия – территория без наркотиков», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

 

Организовали мероприятие Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ, представитель Общественного совета при МВД Татарстана а также республиканские Министерства спорта, Министерство образования и науки и Министерство по делам молодежи.

«Борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – это дело всего общества, а активная гражданская позиция молодых людей вселяет уверенность в то, что здоровый образ жизни станет нормой жизни каждого», – отметил в приветственной речи начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Вадим Костюнин.

В пробеге участвовали более 500 молодых людей, среди которых ученики городских школ и курсанты Казанского юридического института МВД России, ребята из антинаркотического проекта
«Самостоятельные дети», волонтеры проекта «Казань молодая» и добровольческого движения «Волонтеры медики».

Ребят встречали и провожали музыканты духового оркестра МВД Татарстана, а на площадке перед дворцом организовали спортивно-развлекательную программу, в которой приняли участие сотрудники полиции, участники антинаркотического проекта «Лапа помощи», воспитанники Первого Казанского клуба беговелистов «Крутые виражи» и объединения казанских клубов «Подросток» вместе с «Самостоятельными детьми».
 

 

 

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