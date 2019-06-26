В Татарстане будут капитально отремонтированы 112 детсадов на общую сумму более 2 млрд рублей

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году будут капитально отремонтированы 112 дошкольных образовательных организаций на общую сумму более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В Татарстане в самом разгаре ремонт детских садов. На время ремонта детей распределяют по другим садикам. С 2012 года в республике продолжается программа капремонта объектов образования», – говорится в сообщении министерства.

Перечень образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту в этом году, был утвержден распоряжением Кабинета Министров РТ от 27 февраля 2019 года. В него включены 112 дошкольных образовательных организаций (113 зданий) – это детские сады, расположенные в разных муниципалитетах региона.

Программа предусматривает ремонт фасада, кровли, входной группы, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, замену оконных и дверных блоков, утепление пола на первых этажах, а также ремонт внутренних и наружных инженерных сетей, теневых навесов, ограждений, установку малых архитектурных форм и благоустройство прилегающей территории.

В Татарстане в настоящее время насчитывается свыше 2 тыс. детских садов.

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