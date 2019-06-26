В аварии с четырьмя авто в Казани пострадала 8-летняя девочка

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В аварии с четырьмя авто в Казани пострадал 8-летняя девочка. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

В ГИБДД Казани информацию подтвердили, рассказав, что авария произошла сегодня утром возле дома № 9в на улице Васильченко.

«30-летняя водитель "Лады Приоры", по предварительным данным, не выбрала безопасную дистанцию и едва не врезалась в "Хендэ Грета", которая остановилась перед ней на переходе. Женщина попыталась уйти от столкновения и врезалась в грузовой "Хенде", который также остановился перед "зеброй"», – рассказали в ГИБДД.

В итоге грузовое авто отбросило на «Хендэ», столкновения с которым автоледи попыталась избежать, а сама «Лада» отлетела на встречную полосу, где столкнулась с «Рено Сандеро».

На заднем сиденье у водителя «Приоры» ехали двое детей в возрасте 3 и 8 лет. Старшая девочка получила легкую травму головы, ее мать также получила ссадины. Дети находились в удерживающих креслах, что помогло избежать более серьезных травм.

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