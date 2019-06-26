Татар-информ

26 июня 2019, 22:16

ОбществоНаука и образование

Ученые: Чем больше дети занимаются музыкой, тем лучше они учатся

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ОбществоНаука и образование

Ученые: Чем больше дети занимаются музыкой, тем лучше они учатся

Музыка повлияла не только на математические успехи старшеклассников, но и на их знания в области физики, биологии и предметов гуманитарного цикла.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Занятия музыкой способны улучшить успеваемость школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования, проведенные Journal of Educational Psychology. 

Так, ученые, проводя наблюдения за старшеклассниками, заметили, что подростки, которые занимаются в музыкальных школах, гораздо лучше усваивают математический или языковой материал. Также их результаты на экзаменах и тестах по данным дисциплинам значительно выше, чем у остальных учеников. 

«Уроки музыки и искусств часто отодвигаются на самый задний <...>, так как чиновники считают, что они мешают детям осваивать математику, естественные науки и язык. Мы показали, что это не так — чем больше дети занимались музыкой, тем лучше они учились», — заявил Питер Гузуасис — специалист из университета Британской Колумбии (Канада).

Многие обыватели и ученые зачастую отмечают, что дети, у которых есть способности в области музыки, в то же время талантливы и в математике, и наоборот. Подобная закономерность заставляет исследователей вновь и вновь возвращаться к вопросу о том, чем обусловлен успех ребенка в учебе, есть ли закономерность между любовью к цифрам и искусству.

Гузуасис и его коллеги решили провести эксперимент и проверить существование этой взаимосвязи. В рамках исследования они наблюдали за группой, включающей 100 тыс. старшеклассников из канадских школ. Ученые проанализировали данные их недавно сданных выпускных или промежуточных экзаменов.

При изучении данных старшеклассники были разделены на две подгруппы: занимающиеся музыкой (13%) и остальные школьники, которые ею не увлекались.

Данные эксперимента показали, что музыка оказала влияние не только на математические успехи старшеклассников, но и на их знания в обсласти физики, биологии и предметов гуманитарного цикла. Чем выше были успехи в какой-либо области музыки, тем ярче школьники проявляли свои знания в математике, языках и естественных науках.

Кроме того, было замечено, что оценки детей, играющих на любых музыкальных инструментах в группах или оркестрах, обычно выше, чем у будущих певцов и остальных представителей вокального направления. Возможно, подобная закономерность связана с необходимостью понимать ноты, точно управлять руками и умением слаженно играть в коллективе.

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