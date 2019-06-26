Татар-информ

26 июня 2019, 17:22

ОбществоЗдоровье и среда

Светлана Захарова: Нужно решить вопрос с реабилитацией после оказания высокотехнологичной медпомощи

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ОбществоЗдоровье и среда

Светлана Захарова: Нужно решить вопрос с реабилитацией после оказания высокотехнологичной медпомощи

Фото: gossov.tatarstan.ru

Жителям сельской местности должна оказываться необходимая медпомощь, в том числе и реабилитологов, отметила председатель комитета Госсовета РТ.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане необходимо решить вопросы реабилитации сельских жителей после оказания им высокотехнологичной медицинской помощи и наладить маршрутизацию пациентов между медучреждениями. Об этом заявила сегодня на совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике и Комиссии по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения председатель парламентского комитета Светлана Захарова.

«В Казани люди могут получить реабилитацию, но мы оказываем помощь и жителям сельской местности, малых городов. Там есть проблемы. Надо либо обучать терапевтов, либо готовить реабилитологов. Этот вопрос необходимо решать. Я недавно была в Астрахани. У них есть программа отслеживания каждого пациента, которого они прооперировали. Может, нам нужно в этом направлении работать?» – сказала депутат.

Захарова подчеркнула, что человек, получивший высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), должен оставаться активным, а люди трудоспособного возраста – возвращаться к трудовой деятельности.

«На приемах граждан часто ставится вопрос о дальнейшем сопровождении пациентов. Огромные средства вкладываются в ВМП, и человек даже проходит все этапы реабилитации. А дальше кто следит, как он принимает препараты и принимает ли? Особенно это касается проживающих в сельской местности. Эту работу нужно наладить. Тем более что есть хорошее решение Президента РТ по созданию мобильных поликлиник. Может, нужно, чтобы в села ездили реабилитологи? Есть ли вообще статистика, сколько людей реабилитированы после оказания ВМП, сколько получили инвалидность, сколько вернулись к трудовой деятельности?» – отметила председатель комитета.

Кроме того, по словам Захаровой, необходимо отслеживать, как работает связь между медицинскими учреждениями, чтобы пациента после оказания ВМП врачи могли направить в соответствующую организацию для реабилитации. «Насколько я знаю, клиники, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, закреплены за районами. Вопрос маршрутизации пациентов между учреждениями должен быть налажен», – добавила она.

Татарстан достаточно успешно работает в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи, заверила начальник Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ Елена Ахметзянова.

«В республике высокотехнологичную медпомощь оказывают 15 учреждений здравоохранения по 27 профилям медицинской помощи», – заметила она.

В прошлом году в Татарстане высокотехнологичное лечение за счет средств республиканского бюджета получили более 15 тыс. человек, за счет средств федерального бюджета – около 1,5 тыс., в условиях федеральных клиник – свыше 2 тыс. По профилю «сердечно-сосудистая хирургия» ВМП оказана 9,5 тыс. татарстанцам, по профилю «онкология» – 3 тыс. 349, по «травматологии и ортопедии» – 2 тыс. 277, по «нейрохирургии» – 758.

В прошлом году в отделениях стационарной и амбулаторной медицинской реабилитации получили лечение свыше 23,8 тыс. человек, что сравнимо с предыдущими годами. В санаторно-курортных учреждениях побывали более 5,5 тыс. человек.

«На 31 декабря 2018 года в медицинских организациях состоят на диспансерном учете около 1,5 млн взрослых граждан», – констатировала Ахметзянова.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медпомощи и включает применение новых сложных или уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

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