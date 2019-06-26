Татар-информ

26 июня 2019, 23:04

Здоровье и среда

Ожоговое отделение в Нижнекамске будет соответствовать самым высоким требованиям

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Здоровье и среда

Ожоговое отделение в Нижнекамске будет соответствовать самым высоким требованиям

Фото: ntr-24.ru

Палаты оснастят специализированными кроватями стоимостью 5 млн рублей каждая, а также системой подачи стерильного воздуха.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске начались работы по созданию ожогового отделения. По словам специалистов, оно будет соответствовать самым высоким требованиям, передает «НТР 24».

Палаты, в которых будут находиться больные, оснастят специализированными кроватями стоимостью 5 млн рублей каждая, а также системой подачи стерильного воздуха.

В целом же перечень нового медицинского оборудования включает 49 наименований.



Главврач НЦРМБ Хабибулла Ахмедов отметил, что на реализацию такого масштабного проекта компания «ТАИФ» выделила около 70 млн рублей. 

Ожоговое отделение для Нижнекамска является стратегически важным подразделением в сфере здравоохранения, так как в городе расположен крупнейший в России нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс.

На промышленных объектах могут происходить серьезные аварии вроде той, что случилась 19 апреля этого года на заводе изопрена-мономера, в результате которой получили ожоги 17 человек. Четверо пострадавших позже скончались в больнице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ожоговое отделение в Нижнекамске намерены открыть в июле.

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