Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов верит в будущее команды

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Ринат Билялетдинов, ставший главным тренером казанского «Рубина» после первой отставки Курбана Бердыева в конце 2013 года, уверен, что ничего страшного в ближайшем будущем команду из столицы Татарстана не ждет.

«Формат предстоящего чемпионата РПЛ дает возможность рискнуть и такому “Рубину“ – ни одна команда не вылетает по итогам сезона», – заявил Билялетдинов.

По мнению экс-наставника казанцев, вероятные риски для казанского клуба минимизирует новый регламент Российской премьер-лиги.

«Максимальный риск – это попасть в стыковые игры с командами ФНЛ, финишировавшими третьими-четвертыми. Пусть молодые ребята набираются опыта, понюхают пороха, ведь чемпионат, если не поменяется его регламент, не отменят расширения лиги, будет почти что проходным. За сезон можно набрать опыта и мастерства, чтобы обыграть команды низшего дивизиона», – сказал специалист.

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