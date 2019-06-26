«Рубин» покинул полузащитник команды

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Полузащитник «Рубина» Владислав Пантелеев покинул расположение казанцев. Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте команды.

«ФК “Рубин“ благодарит Владислава за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – попрощалась со спортсменом пресс-служба клуба.

Владислав Пантелеев перешел в «Рубин» в декабре 2018 года из московского «Спартака». В завершившемся сезоне он провел в составе казанской команды пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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