Умер экс-председатель ДУМ Башкортостана Нурмухамет Нигматуллин

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Уфе на 73-м году жизни скончался бывший председатель ДУМ Башкортостана Нурмухамет хазрат Нигматуллин. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Нурмухамет Нигматуллин родился в 1946 году в городе Сибай Баймакского района Башкирской АССР. После окончания школы работал автослесарем, служил в Советской армии. В 1975 году окончил медресе «Мир Араб» в Бухаре, в 1979-м – Ташкентский исламский институт. В 1982 году обучался в Дамасском исламском университете (Сирия).

В 1979–1983 годах – секретарь ЦДУМ, с 1983-го – имам Соборной мечети Уфы. В августе 1992 года был избран председателем Духовного управления мусульман Башкортостана, муфтием.

29 апреля 2019 года на заседании президиума ДУМ РБ Нигматуллин официально сложил с себя обязанности главы муфтията. Временно исполняющим обязанности председателя ДУМ РБ был избран заместитель муфтия, имам Айнур хазрат Биргалин.

Сегодня к ДУМ РБ относятся 737 из 1300 мусульманских приходов Башкортостана.

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