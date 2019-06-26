(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В колонии Менделеевска для отличившихся заключенных организовали День открытых дверей, рассказали в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Администрация ИК №10 организовала для осужденных, добившихся хороших результатов в учебе и труде, а также не нарушающих правила распорядка, встречу с родными в формате Дня открытых дверей. Данный вид поощрения регулярно практикуется в колониях Татарстана в рамках стимулирования осужденных к правопослушному поведению, труду и исправлению», – отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках мероприятия сотрудники колонии провели для родных и близких осужденных экскурсию по объектам учреждения, ознакомили с распорядком дня, условиями содержания и повседневным бытом.

Гости побывали в жилых отрядах, в клубе, на производственной зоне учреждения. В частности, на швейном участке им продемонстрировали выпускаемую продукцию, а в столовой рассказали о нормах питания, рационе и ассортименте.

По завершению экскурсии, осужденные смогли пообщаться с родными.

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