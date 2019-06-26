(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Прокуратура Нижнекамска вступилась за бизнесмена, которому не продлили аренду земли под стройку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство выяснило, что в конце прошлого года Арбитражный суд РТ признал недействительным отказ Управления земельных и имущественных отношений Нижнекамского района в предоставлении предпринимателю участка земли для завершения строительства объектов», – рассказал Галиев.

Суд обязал учреждение устранить нарушения прав предпринимателя и предоставить ему участок площадью 9,5 тысяч квадратных метров для завершения строительства производственно-лабораторных корпусов в городе.

Несмотря на решение суда, участок предпринимателю на момент проверки так и не предоставили. В итоге надзорное ведомство обратилось к руководителю Управления земельных и имущественных отношений района и потребовало, чтобы нарушения устранили.

В итоге бизнесмену предоставили участок, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

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