(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Челнинец купил авиабилеты на сайте мошенников, похожем на официальный сайт авиакомпании, сообщили «Челнинские известия».

«Мужчина заказал авиабилет в Москву и обратно, оплатив картой стоимость в размере 12,5 тысяч рублей. Перед вылетом челнинец решил узнать, нет ли задержек рейса, и выяснил, что его в списке пассажиров нет», – пишет издание.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. В полиции полагают, что преступники создали «зеркальный» сайт авиакомпании. Аферисты заманивают жертву баннером фейкового сайта, а после поступления денег за билет его ликвидируют.

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