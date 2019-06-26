Татар-информ

26 июня 2019, 16:48

ПолитикаКультура

Ирада Аюпова: Необходимо регламентировать возврат покупателями билетов на театральные спектакли

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ПолитикаКультура

Ирада Аюпова: Необходимо регламентировать возврат покупателями билетов на театральные спектакли

Фото: Александр Эшкинин

Процедура возврата билетов сейчас не регламентирована на федеральном или региональном уровне, правила устанавливают сами театры.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Необходимо на федеральном или региональном уровне регламентировать возврат покупателями билетов на театральные спектакли. Об этом заявила на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Глава Минкульта республики отметила моменты, которые были выявлены в ходе мониторинга реализации закона «О театрах и театральном деле в РТ». Так, по ее словам, существует необходимость регламентирования возврата покупателями билетов на театральные спектакли, поскольку сейчас эта процедура не регламентирована на федеральном или региональном уровне и правила возврата устанавливаются самими учреждениями.

Кроме того, по мнению Аюповой, актуальными остаются вопросы улучшения жилищных условий молодых артистов и их семей, привлечения молодых специалистов для работы в малых городах и сельской местности, кадровое развитие отрасли.

«Театральное искусство нашей республики сегодня демонстрирует высокий уровень по всем ключевым показателям. Это и количество новых спектаклей, и увеличение посещаемости, и расширение репертуарного предложения, и широкая география гастролей, и заслуженные награды на престижных фестивалях и премиях», – сказала министр культуры РТ.

Она добавила, что количество премьер в государственных и муниципальных театрах республики в 2018 году достигло 84, тогда как еще шесть лет назад их было не больше 56. Аюпова подчеркнула, что средняя заполняемость залов в театрах превышает 80%.

По мнению заместителя Председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой, обсуждение реализации закона показало, что «перед театральным искусством с каждым разом встают новые задачи и вызовы, которые необходимо решать, в том числе на законодательном уровне».

Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев напомнил, что республиканский закон «О театрах и театральном деле» был принят в 2016 году. «Мы на протяжении двух лет разрабатывали закон. Как правило, после принятия Государственным Советом закона либо решения через несколько лет мы на основании своих контрольных функций проверяем ход его исполнения», – уточнил он.

В Татарстане функционируют 18 государственных и муниципальных театров, из них пять детских, 11 драматических и два музыкальных, в том числе Театр оперы и балета. На постоянной основе работают десять негосударственных театров.

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