(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Серийный вор из Казани продолжал похищать и продавать прохожим велосипеды, находясь под следствием, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Первое заявление в полицию поступило 6 июня. 27-летний житель Казани рассказал, что из его авто украли лазерный нивелир, потолочные светильники, сумку и принадлежности для авто. Сумму ущерба он оценил в 17 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

По данному факту возбудили дело о краже. Вскоре полицейские задержали неоднократно судимого 22-летнего казанца. Молодой человек признался в содеянном, суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Вскоре с разницей в несколько дней в полицию поступили два заявления о краже велосипедов. Выяснилось, что хищениями занимался тот же молодой человек, а украденные велосипеды он продавал прохожим.

С учетом обстоятельств меру пресечения казанцу переизбрали – суд арестовал парня на два месяца. Дела объединили в одно производство. Сейчас правоохранители выясняют, не причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.