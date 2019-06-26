Наставник «Зенита-Казани»: «Вербов станет моим ассистентом, но еще может вернуться на площадку»

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно прокомментировал решение бывшего либеро команды Алексея Вербова о завершении игровой карьеры.

«У меня есть контракт главного тренера на следующий сезон, Алексей будет моим ассистентом. У него будет больше доверия, чем раньше. Может, Алексей добавит свежести, новых методов в работе. Вы его хорошо знаете. Он более демократичен и обладает огромной мотивацией доказать, что находится на правильном пути. Я вижу у него все предпосылки к тому, чтобы стать хорошим тренером», – отметил Алекно.

Специалист добавил, что решение о завершении Вербовым карьеры – еще не окончательное: «До января Вербов будет только тренером, а потом посмотрим. Если наши либеро не будут справляться, а он захочет побороться за поездку на Олимпиаду, то поможет нам во второй части сезона».

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