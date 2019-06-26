(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 27 июня 2019 года в Татарстане проведут Единый день оказания бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Консультации будут проводиться с 9.00 до 16.30 в городе Казани и с 8.00 до 15.30 во всех городах и районах Республики Татарстан.

Бесплатную юридическую помощь жителям республики окажут в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» по следующему графику: с 9.00 до 10.30 на вопросы населения будет отвечать заместитель руководителя УФССП по РТ Елена Степанова, с 10.30 до 12.00 — заместитель министра юстиции Республики Татарстан Мухаррям Ибятов, с 12.00 до 13.30 — начальник отдела социальной защиты министра труда, занятости и социальной защиты РТ в Вахитовском, Приволжском районах Казани Гаиля Мухаметшина.

Также юридическая помощь будет оказываться в общественных приемных районных и городских отделений партии «Единая Россия» и в центрах бесплатной юридической помощи населению Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

В них бесплатные юридические консультации окажут специалисты Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, Нотариальной палаты Республики Татарстан, АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан», Адвокатской палаты Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Конституционного суда.

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