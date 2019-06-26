Инициатор проекта «Тукай Юлы – Путь Тукая»: Туристические проекты открывают болевые точки края

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Проект «Тукай Юлы – Путь Тукая» поможет не только развить культуру, но и улучшить экологию Татарстана. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выразил его инициатор – учредитель Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев.

«Когда люди занимаются краеведческим туризмом, они исследуют не только достоинства территории, но и недостатки... Я думаю, что каждый из путешественников найдет места складирования мусора, источники экологических болезней, захоронения. Об этом можно будет сообщать через “Народный контроль“. Тем самым мы не только разовьем культуру, но и улучшим экологию районов, по которым будем ходить пешком», – отметил Янышев.

Спикер также рассказал, что во время сплава на байдарке по Казанке увидел места сброса фекальных вод с ферм в реку, а также заторы с «тоннами мусора». Он обозначил эти точки на карте и намерен передать информацию в Татарскую природоохранную прокуратуру и другие ответственные за экологическую ситуацию ведомства.

Кроме того, Янышев планирует работать над проектом, который позволит сократить количество пластиковых бутылок, попадающих по малым рекам в большие водоемы.

«Установить сеточные заборы, на которых бы пластик отсеивался, а вода протекала, и потом силами муниципальных образований, а может, и волонтеров эти бутылки собирать. Из малых рек рождаются огромные пятна пластиковых бутылок в океане, которые губят рыбу», – заключил Ильдус Янышев, добавив, что такие проекты, как «Тукай Юлы – Путь Тукая», позволяют открывать болевые точки края.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Арском районе Татарстана 29 июня дадут старт проекту «Тукай Юлы – Путь Тукая». Гости праздника пройдут 21 км от села Нижние Метески до Нового Кырлая.

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