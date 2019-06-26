Глава Госкомитета РТ по туризму: Чемпионат WorldSkills в Казани должен стать лучшим в истории

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в Казани в августе, должен стать лучшим из проведенных когда-либо подобных состязаний. Об этом заявил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов во время проверки одного из казанских отелей.

«Наша общая задача [состоит в том], чтобы чемпионат, который будет проходить в августе, стал лучшим чемпионатом по рабочим профессиям, которые до этого проводились когда-либо в мире. Татарстан всегда себе такую планку ставит», – сказал Иванов во время беседы с журналистами.

С 25 июня по 5 июля сотрудники Госкомитета РТ по туризму, Комитета по развитию туризма Казани, МВД по РТ, ГУ МЧС по РТ, Роспотребнадзора и других служб проверят 79 коллективных средств размещения – отелей и санаториев, где расположатся около 16 тыс. гостей и участников чемпионата.

Во время обхода одной из гостиниц города Сергей Иванов пообщался на английском языке с администратором на ресепшне и барменом в ресторане. Менеджер показала ему комнаты стандарт и люкс.

«В первую очередь мы обращаем внимание на все зоны гостеприимства, через которые проходят гости – холл, ресторан, состояние номерного фонда. Следующий очень важный аспект – это квалификация персонала. Поскольку событие международное, значит, необходимо, чтобы во всех средствах размещения персонал мог объясняться со своими гостями как минимум на английском языке», – уточнил председатель Госкомитета РТ по туризму.

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