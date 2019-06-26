В Бавлах из-за проблем с водоснабжением занялись восстановлением скважин

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В татарстанском городе Бавлы из-за перебоев в подаче воды введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью местной газете «Слава труду» рассказал глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин.

Руководитель муниципалитета признал, что в городе сложилась «очень тяжелая» ситуация с водоснабжением. Среди причин этого он упомянул жаркую погоду и резкое снижение дебита подающих воду скважин на основном водозаборе.

По словам Рамиля Гатиятуллина, еще 20 июня на Миннигуловском водозаборе «вышел из строя основной насос, который добывал воду до ста кубометров в сутки». С помощью нефтяников были приняты меры по восстановлению скважины, запустили другой насос, пусть и менее производительный. Однако из-за осушения емкостей восстановить необходимое давление «очень трудно».

«Рабочие попытаются восстановить не действующие из-за отсутствия дебита пять скважин из десяти пробуренных на Миннигуловском водозаборе. Далее закупим новые насосы, именно той мощности, какая требуется», – заверил глава района, признав при этом отсутствие соответствующего опыта у занимающихся восстановлением скважин нефтяников.

По состоянию на 25 июня нехватка воды наблюдалась по всему городу. Руководитель муниципалитета принес извинения жителям Бавлов за невозможность своевременно обеспечить их водой и констатировал, что ситуация «могла бы быть еще хуже».

Кроме того, Рамиль Гатиятуллин сообщил, что водоканал снизит плату за водоснабжение тем домовладениям, которые платят за подачу воды по нормативу. Обращение руководства района с просьбой о выделении дополнительных средств на восстановление скважин направлено Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Пока же в Бавлах организован подвоз питьевой и технической воды. Об этом на своих страницах в социальных сетях информирует исполнительный комитет города.

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