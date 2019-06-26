За два месяца к акции «Чистые леса Татарстана» присоединились почти 10 тыс. человек

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Министерстве лесного хозяйства РТ подвели итоги республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана», которая проходила в период с 22 апреля по 22 июня текущего года. К акции присоединились более 9,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках акции добровольцы очистили территорию лесного фонда республики, а также отремонтировали и обустроили аншлаги, информационные щиты и места отдыха в лесу Было собрано и вывезено 3,3 тыс. куб. метров твердых коммунальных отходов, сухостоя и поваленных деревьев.

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится с 2010 года. Ее основная цель – создать благоприятную экологическую обстановку в лесах. Акция проходит во всех районах республики при участии сотрудников министерств, ведомств, учреждений, организаций и предприятий, арендаторов лесных участков, студентов, школьников, волонтеров и других лиц.

«В этом году акция пройдет также в осенний период с 16 сентября по 16 ноября», – уточнили в ведомстве.

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