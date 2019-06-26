(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Жителя Казани осудили за семь килограммов гашиша, найденного в обшивке его автомобиля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«Летом прошлого года на территории Зеленодольского района сотрудники ФСБ задержали 31-летнего жителя столицы Татарстана. В обшивке и багажнике его авто нашли семь килограммов гашиша, который он собирался сбывать на территории Казани», – рассказали в ведомстве.

13 июня этого года Зеленодольский суд вынес ему приговор по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». С учетом того, что мужчина полностью признался в содеянном, суд приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима.

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