«Татспиртпром» с начала 2019 года реализовал 27 млн литров пива

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). За первое полугодие 2019 года АО «Татспиртпром» отгрузило в торговые сети 27 млн литров пива. При этом 7 млн из этого объема приходятся на магазины в Татарстане.

Продукция пивоваренного завода «Белый Кремль» представлена в более чем 40 регионах России, в том числе в Астраханской, Ленинградской, Московской, Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском краях и так далее.

Как отмечают в компании, 70% всех отгрузок приходятся на фасованное пиво, оставшуюся долю составляет разливное.

«Татспиртпром» отгружает пиво производства собственного завода с августа 2018 года. В прошлом году компания поставила в магазины 3,2 млн литров пива.

Завод запустился в августе 2018-го с пятью собственными марками пива. Кроме того, за 2,3 млн евро «Татспиртпром» приобрел у германской компании лицензию на два бренда. В текущем году компания расширила ассортиментный портфель тремя новыми торговыми марками.

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