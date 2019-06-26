Госжилфонд Татарстана с 1 июля закроет расчетный счет в Алтынбанке

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Государственный жилищный фонд при Президенте Татарстана с 1 июля 2019 года закроет расчетный счет в ООО «Алтынбанк». Об этом предупреждает пресс-служба фонда.

Переводы по договорам социальной ипотеки и займа можно осуществлять на расчетные счета ГЖФ РТ в ПАО «Ак Барс Банк» и ПАО «Сбербанк России». Организация разместила реквизиты банков на личных страницах участников жилищных программ для их удобства.

Кроме того, платежи без комиссии по договорам социальной ипотеки и займа можно вносить через портал государственных и муниципальных услуг Татарстана по карте ПАО «Ак Барс Банк», а также с помощью карт сторонних банков, осуществляющих платежи на счета юридических лиц без комиссии (Альфа-Банк, Тинькофф банк и другие), через личный кабинет банка, выпустившего карту, по реквизитам фонда.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.