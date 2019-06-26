Татар-информ

26 июня 2019, 13:37

Происшествия

Полицейские выяснили, что 16-летнюю девушку из Казани, вопреки ее заявлению, никто не похищал

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Происшествия

Полицейские выяснили, что 16-летнюю девушку из Казани, вопреки ее заявлению, никто не похищал

В МВД подтвердили, что девушка добровольно уехала в Санкт-Петербург.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Полицейские выяснили, что 16-летнюю девушку из Казани, вопреки ее заявлению, никто не похищал. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что местная жительница сообщила своей матери в социальной сети о том, что неизвестные насильно посадили ее в автомобиль и везут в Санкт-Петербург. Мать девушки обратилась с заявлением в полицию.

«Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка уехала из Казани добровольно. Противоправных действий в отношении нее никто не совершал», – рассказали в полиции.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, девушка уехала в Петербург лечиться от наркозависимости.

 

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