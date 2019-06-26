Татар-информ

26 июня 2019, 13:48

Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Казани на июль 2019 года

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Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Казани на июль 2019 года

Отключения связаны с ремонтными работами, цель которых — подготовка к отопительному сезону 2019/2020.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Был опубликован график отключения горяего водоснабжения в Казани на июль 2019 года, информирует пресс-служба мэрии города.

Отключения коснутся жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Их причина — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей, которые были развернуты по завершении отопительного сезона-2018/2019. Ремонтные работы проводятся в целях подготовки к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей.

«В связи с текущим и капитальным ремонтом тепловода № 2 от Казанской ТЭЦ-1 (ЦЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 22 июля по 4 августа в Казанском кремле, ЦУМе, Дворце спорта, на Центральном стадионе», — говорится в сообщении.

Горячая вода в этот период будет также недоступна в жилых домах по следующим адресам: Бехтерева, 9а; Горького, 3а, 3б, 3в; Дзержинского, 11; Островского, 12; Саид-Галеева, 25.

С 22 июля по 4 августа будет проводиться ремонт тепловода № 17, в связи с чем планируется горячее водоснабжение будет отсутствовать в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, «Акварене», торговом центре «Парк Хаус», «Планете фитнес», а также в жилых домах, расположенных по адресам: Адоратского, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71; Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45; Восстания, 25; Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39; Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77; Лаврентьева, 2, 4, 8, 10; Мусина, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а; Четаева, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 31, 33, 35; Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52; Ямашева, 28, 30, 32, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91.

С 8 по 10 июля будет проводиться опрессовка тепловодов № 20 и № 21 от котельной «Азино» (ЮЭР). Горячего водоснабжения не будет в жилых домах по улицам: Ч. Айтматова, №№ 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11; С. Батыева, №№. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21; Братьев Касимовых, №№ 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а; Вербная, №№ 1, 1а; Габишева, №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45; Кул Гали, №№ 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38; Дубравная, №№ 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 42, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65; Завойского, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25; Р. Зорге, №№ 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121; Ломжинская, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; Минская, №№ 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59; Ноксинский спуск, №№ 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43; пр. Победы, №№ 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57а, 57б, 57в, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139, 139 корп.1, 139 корп.2, 139 корп. 3;Родины, №№ 24а, 24б; Сафиуллина, №№ 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56; Терегулова, №№ 2, 4, 6, 6а, 20а; Ю. Фучика, №№ 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151; Чишмяле, №№ 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

С 11 по 21 июля будут производиться ремонтные работы на тепловодах № 20 и № 21 от котельных «Горки» и «Азино» (ЮЭР). В связи с этим планируется отключение горячей воды в жилых домах: Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а; Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39; Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26; Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65; Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а; Р.Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121; пр. Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а; Родины, 24а, 24б; Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56; Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а; Ю. Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 14б, 14в, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 79, 83, 87, 91, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109.

С 11 по 28 июля будет продолжаться реконструкция внутриквартальных тепловых сетей от тепловода № 20, относящегося к котельной «Горки» (ЮЭР). Горячее врдоснабжение будет отключено в следующих жилых домах: пр. Победы, 72а; Сафиуллина, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 8.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 21 от котельной «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 22 июля по 4 августа в жилых домах: Ч. Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11; С.Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21; Вербная, 1, 1а; Габишева, 45; Кул Гали, 27, 34, 36, 38; Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25; Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; Минская, 6, 8, 12, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59; Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43; пр. Победы, 57а, 57б, 57в, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп.1, 139 корп. 2, 139 корп. 3; Ю. Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 104, 106, 106а, 108, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151; Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

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